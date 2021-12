Clement Lenglet ha donat positiu per coronavirus, segons ha informat el diari Ara. El defensa francès estava gaudint de les vacances que havia concedit Xavi, el tècnic blaugrana, després de l'empat contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (1-1). El jugador estava citat, igual que la resta de la plantilla, aquest dimarts a la tarda al reinici dels entrenaments pensant en la tornada a la Lliga diumenge que ve al camp del Mallorca. Lenglet haurà de quedar-se confinat a l'espera de noves proves mèdiques que revisin el seu estat físic després de donar positiu.

Ara, Xavi es quedarà sense Lenglet, el primer jugador que surt positiu en aquesta sisena onada de la pandèmia. En les anteriors, Umtiti, a mitjans d'agost del 2020, també va donar positiu. Sergi Roberto també va donar positiu. Va succeir fa justament un any, el desembre del 2020. El paper de Lenglet al Barça havia anat en augment després que gairebé no comptés per Xavi en la seva estrena a la banqueta. Tan sols va jugar 85 minuts en els tres primers partits. I van ser contra el Benfica perquè ni va trepitjar la gespa davant l'Espanyol ni davant del Vila-real. Després, ha encadenat tres titularitats en els cinc últims partits.