Alfred Julbe té des d’ahir a la plantilla un regal de Nadal en forma de fitxatge, el que representa el retorn de Magali Mendy. Ahir l’escorta francesa ja va estar entrenant-se amb l’Spar Girona a la pista annexa de Fontajau, abans de debutar demà en el partit de lliga al Ferrol. Una sessió que suposa la primera de Mendy, de 31 anys, des que es va anunciar la seva incorporació a la disciplina de l’equip que dirigeix Alfred Julbe. Avui al matí, la francesa realitzarà el segon entrenament amb les seves companyes mentre que a la tarda serà a l’expedició que viatjarà al Ferrol, on demà (20:15/Canal Feb) hi ha partit de Lliga. L’entrenador gironí tindrà deu jugadores confirmades pel duel contra les gallegues i en les setmanes vinents s’espera que Eldebrink i Araújo es recuperin de les seves lesions.

«És una jugadora coneguda i molt implicada al club. Ho ha posat molt fàcil per venir a donar-nos un cop de mà. Han sigut mesos durs amb una plantilla molt curta on les lesions no ens han ajudat gaire. Incorporem una jugadora que encaixa amb l’estil de joc que estem demostrant. Estem segurs que encaixarà perfectament». Aquestes eren les paraules de Pere Puig fa uns dies amb la confirmació de la incorporació de Magali Mendy.

L’escorta francesa, que havia començat la temporada al Carolo del seu país, es va unir a les seves noves companyes d’equip participant en la primera sessió d’entrenament d’ençà del seu fitxatge. Avui al matí, la nascuda a Orly el 1990, realitzará el seu segon entrenament en la seva tercera etapa amb el club gironí després d’aterrar per primer cop l’estiu de 2017. Una primera experiència que va ser molt fructífera on va acumular 9,5 punts i 4,3 rebots per partit. La seva segona etapa a terres gironines va ser el curs 19/20. Allà els seus números van pujar fins a signar una mitjana de 14,1 punts i 3,4 rebots per partit. Amb la seva primera i segona presa de contacte amb les seves companyes i Alfred Julbe, Mendy serà a l’expedició que viatgi aquesta tarda a Santiago per acabar arribant al Ferrol, on demà hi ha partit de Lliga. Amb ella, l’entrenador gironí comptarà amb deu jugadores del primer equip a l’espera de les recuperacions de Maria Araújo i Frida Eldebrink.