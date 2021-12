El pròxim dia 16 de gener, els veterans del Girona i del FC Barcelona, units per l’exentrenador blanc-i-vermell i exporter blaugrana, Juan Carlos Unzué, disputaran un partit a Montilivi per recaptar fons en la lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Entre els històrics exjugadors el Girona que tornaran a vestir-se de curt per jugar el partit hi seran, entre altres, Jordi Matamala, Jandro Castro, Jose Martínez o Richy Álvarez, tots ja retirats. També hi serà Migue González, una autèntica llegenda a Montilivi (249 partits) i autor del gol que va tornar l’equip a Segona Divisió el 2008. A diferència dels seus excompanys, a Migue no se li farà estrany calçar-se les botes ni vestir-se de curt per jugar el partit perquè fa unes setmanes va decidir despenjar les botes -s’havia retirat l’estiu del 2019- i fitxar pel Rubí, de Primera Catalana. És més, en l’últim cap de setmana de competició, Migue, de 41 anys, ja va estrenar-se amb la seva nova samarreta al camp del Manlleu.

«Em vaig retirar sense ganes de fer-ho. Les lesions m’havien respectat i em trobava bé físicament. Els clubs em deien que no em podien fitxar perquè estaven fent fora defenses de 32 anys i no n’agafarien un de 39», explica Migue que va penjar les botes l’estiu del 2019 després de dues temporades amb el Sabadell a Segona B. Bona part de la culpa que Migue hagi decidit despenjar les botes la té l’entrenador del Rubí, Juan Romero, amb qui va coincidir a les categories inferiors del Barça. «Feia temps que pensava en mi. Ja m’ho havia ofert quan era al Sant Quirze abans de retirar-me. Ho faig per ajudar i perquè tinc ganes de jugar» , diu Migue. El defensa vallesà assegura que el que s’ha trobat al vestidor del Rubí ha estat «una sorpresa agradable». «Hi ha una plantilla molt jove. Són nanos molt compromesos i implicats i això fa que m’hi senti a gust», assegura. Per edat i trajectòria, Migue s’ha convertit en un referent del vestidor i també en el centre de les inquietuds i dubtes dels seus companys. «Són molt joves. Alguns em pregunten on he jugat i jo els explico batalletes de la meva època al Girona. Els ascensos...També s’interessen per situacions concretes de tàctica defensiva, de vestidor...».

Fa dos diumenges, Migue va estrenar-se oficialment amb el Rubí a Manlleu. Malgrat fer dos anys en què només havia jugat partits amb els veterans del Girona, la seva presència a Manlleu no va passar desapercebuda. «Abans del partit ,quan encara no hi havia gaire gent a l’estadi i inspeccionava el camp, vaig veure que algun jugador del Manlleu em mirava i vaig sentir algun comentari tipus aquell és en Migue».

L’etapa de Migue al Rubí, en principi, té data de caducitat i acabarà a final d’aquesta temporada. D’aquí dos caps de setmana Migue, debutarà a casa amb el Rubí contra el Sant Just. La següent jornada però, no hi serà perquè té una cita a Montilivi. «L’entrenador ja ho sap. Està súper agraït que l’ajudi però aquest dia seré a Girona», diu Migue que té «moltes ganes» de trepitjar la gespa «del Montilivi actual amb totes les reformes i ampliacions que hi ha hagut aquests anys».