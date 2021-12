El número u del món, Novak Djokovic, no jugarà la Copa ATP i anunciarà la setmana vinent la seva decisió definitiva sobre la seva participació en l’Obert d’Austràlia. El tennista, actualment instal·lat a Belgrad, no viatjarà a Sydney per a la competició per equips que començarà el pròxim 1 de gener i que enfronta a Sèrbia amb Espanya, Xile i Noruega. Encara que l’Obert d’Austràlia compta amb la seva presència, Novak Djokovic encara no ha anunciat la seva participació.