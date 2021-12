El Barça-Morabanc Andorra que s’havia de disputar aquesta nit al Palau finalment es va ajornar pels quatre jugadors contagiats per coronavirus, a part d’un membre del cos tècnic, del conjunt del Principat. També perilla el Clàssic de Lliga d’aquest diumenge contra el Reial Madrid, després que l’Eurolliga anunciés la suspensió del matx del conjunt blanc de demà amb el Fenerbahçe pel brot de deu positius en el conjunt blanc.

Llull i Taylor han sigut els dos últims a caure, sumant-se així als vuit contagis madridistes: a part del tècnic Pablo Laso, hi ha set jugadors més, com ara Heurtel, Causeur, Poirier, Hanga, Yabusele, Núñez i Randolph. A tots ells se’ls han de sumar les baixes per lesió de Thompkins, Alocén i Abalde. Només quatre jugadors del primer equip (Williams-Goss, Tavares, Rudy i Vukcevic) estan fora del protocol covid, en el qual s’hi manté el capità blaugrana, Pierre Oriola.

El partit entre Barça i Reial Madrid està programat per aquest diumenge, 2 de gener. Ara mateix, no se sap si es jugarà. La pandèmia ja va provocar l’ajornament del duel entre els madridistes i el Joventut, i que s’acabarà jugant el 4 de novembre. Com també passa amb el Barça-Manresa. L’ACB va fer públiques les noves dates, al mateix temps que comunicava que posposava els següents partits: Andorra-Manresa, Manresa-Obradoiro i Múrcia-Tenerife.