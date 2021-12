Kennedy Burke (29 punts i 11 rebots) i Rebekah Gardner (19 punts i 7 rebots) han brillat tot liderant la victòria de l'Spar Girona a la pista del BAXI Ferrol en l'últim partit de l'any. Encara sense Magali Mendy, que havia de debutar, però no ho ha pogut fer perquè no ha rebut el trànsfer a temps, Alfred Julbe ha disposat una vegada més de 8 jugadores, però l'avantatge mai ha perillat. Del primer fins al darrer segon l'Uni ha anat per davant, sense patir en excès (tret d'un moment en el tercer quart, quan les gallegues s'han acostat una mica), tot rematant la feina quan tocava.

La tossuderia d'Allen, infal·lible des del triple, ha topat amb la qualitat de Burke, primer, i després d'Onyenwere, que han liderat el registre anotador d'un Spar Girona que ha anat per feina i ha posat la directa. Jugades ràpides, sense paciència, el que ha multiplicat el desencert, però que li ha servit a l'equip de Julbe per agafar un cert avantatge que ha augmentat en el segon quart. Gardner ha posat el 28-41 en el marcador per situar una diferència de +13, la màxima fins aleshores. Burke hi ha tingut molt a veure, clau quan més s'encallava la cosa, i també el despertar de Reisingerova, que anava de menys a més. Però sobretot l'encert en els tirs lliures, amb un cent per cent d'efectivitat abans del descans. El 33-45, una bona notícia. La punteria en el llançament exterior, amb un pobre 2 de 9 en triples, no ho era tant.

Es reservaven precisament aquests triples per quan les coses s'han complicat. No pas en excés, perquè tot i que Julbe ha demanat temps mort amb un 47-55, el marge encara era prou favorable. Per si les mosques, llavors han anotat de tres Gardner i Flores, de manera consecutiva. I aquí s'ha acabat el partit. Les diferències s'han anat eixamplant fins a atrapar la trentena, amb Burke i Gardner fent de les seves, i Onyenwere (17 punts) sumant-se a la festa. No hi ha hagut resposta ni se l'esperava, d'un Baxi que ha acabat claudicant. Punt final a l'any amb una clara victòria de l'Uni.