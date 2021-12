Les ha passat tan magres Alfred Julbe, entrenador de l’Spar Girona, tot fent malabars a cada entrenament i partit per minimitzar el mal que han fet les lesions, que qualsevol cara nova és una alegria immensa per a ell i pel cos tècnic que lidera. Les bones notícies sempre són benvingudes i encara més s’aplaudeixen a Fontajau. A principis de desembre, Michaela Onyenwere s’integrava en la dinàmica de grup i fins i tot la debutant més valuosa de l’última edició de la WNBA ha disputat els seus primers minuts, oferint sensacions molt positives. Ara li arriba el torn a Magali Mendy. Tercera temporada a Girona de la francesa, que aquest vespre (20:15 hores) debutarà aprofitant l’últim partit d’aquest 2021, a la pista del BAXI Ferrol.

«Ha arribat molt bé, amb l’actitud perfecta i físicament està en bones condicions. És una jugadora que encaixa, és molt llesta jugant. Ha entès de seguida les lectures possibles del nostre joc. En defensa té cames i rasca, no li falta intensitat. En atac, és una tiradora pura. La veig bé». Paraules de Laura Antoja, l’assistent de Julbe, tot parlant de Mendy. N’aplaudeix la seva incorporació, com també la recent arribada d’Onyenwere. «És aire fresc que arriba. Els resultats ens han estat acompanyant, però és cert que anàvem molt justes. D’haver continuat així, no hauríem arribat al final i necessitàvem incorporar cares noves. Ens donaran energia, il·lusió i ens milloraran el dia a dia».

Tot esperant que Maria Araújo es reincorpori el més aviat possible i deixi enrere la lesió que l’ha apartat de les pistes des de la passada primavera, l’Spar Girona, amb més peces que en les darreres setmanes, visita un dels equips més fluixos de la Lliga Femenina tot buscant la tercera victòria consecutiva per intentar continuar pressionant els dos conjunts capdavanters, València i Perfumerías Avenida. Amb Taylor Koenen com a principal amenaça (és una de les màximes anotadores del campionat), les de Ferrol van guanyar l’Ensino en el seu últim partit, però només sumen 4 victòries i ocupen la penúltima posició. «És aquesta mena de partits que tires endavant si fas les coses ben fetes. Però per això necessitem estar totes concentrades, que la intensitat no sigui cap problema i fent tot allò que hem treballat en els entrenaments. Si juguem al cent per cent, demostrarem respecte cap al Ferrol, que competeix a la mateixa categoria que nosaltres. En canvi, si tenim el cap ple d’ocellets de Nadal, tindrem un problema i això és el que no volem. Hem de ser nosaltres mateixes», assevera Antoja.

Ve d’apallissar el Casademont Saragossa (90-53) l’Uni, que fa pocs dies va anunciar que una de les seves jugadores havia donat positiu per coronavirus. Res, això sí, que aturés la dinàmica de treball. «No estem neguitoses, sinó que posem totes les mesures possibles. És clar que ens pot tocar i estem mentalitzades. Ara bé, ens controlen amb tests d’antígens cada dos dies. És clar que no volem tornar a viure el que vam passar, això d’aturar o de jugar en bombolles. Però acceptarem el que vingui, sent molt prudents en el nostre entorn social». De moment, avui es jugarà. L’últim capítol de l’any. I amb Magali Mendy, que té ganes de sumar.