Punt i final a la breu etapa de Jordi Xumetra a la Unió Esportiva Costa Brava. Un club on hi va posar els dos peus a mitjan juliol, tot signant per dues temporades i amb el somni de traslladar-se a l’Estartit per jugar a casa, al costat dels seus. Però que s’ha acabat trencant molt més aviat del que estava previst. El jugador i el club blaugrana van tancar ahir una entesa per rescindir el seu contracte, pel que Xumetra marxa de l’entitat només pocs mesos després de la seva arribada i amb el destí decidit. Serà un viatge d’anada i tornada, perquè l’atacant ha fitxat per la Unió Esportiva Olot, de Tercera RFEF. Un equip que coneix a la perfecció perquè allà s’hi ha estat les últimes quatre temporades, totes elles a la ja desapareguda Segona Divisió B. Signa pel que queda de curs i pel vinent.

Aquest pas pel Costa Brava s’acaba amb un balanç de 16 partits oficials, entre Lliga i Copa del Rei, i 3 gols marcats, convertint-se així en el màxim anotador de la plantilla. Reforç de luxe, per tant, per a l’Olot i alhora una pèrdua important pel conjunt blaugrana, que tot i així pocs dies enrere anunciava el fitxatge del davanter Nuha Marong i que a partir de gener podrà comptar amb Álex López de Groot i el xinès Zhang Yuhao.