La capitana de l'Spar Girona, Laia Palau, internacional absoluta durant 19 anys, rebrà la Gran Creu del Reial Orde del Mèrit Esportiu després que el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, aprovés aquest dimarts la seva concessió. Palau (Barcelona, 1979) serà condecorada amb el reconeixement més gran de l'Estat en el qual a esport es refereix com a premi a la seva carrera i per haver estat una «figura distingida en matèria de la pràctica de l'esport». L'excapitana del combinat espanyol, que milita actualment a les files de l'Spar Girona, va anunciar el mes de novembre passat la seva retirada de la selecció espanyola de bàsquet, a la qual va capitanejar durant set anys (2014-2021).

🏀⛹🏽‍♀️ #LaiaPalau recibirá la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo



👏🏽 El Gobierno concede a Palau, considerada la mejor jugadora española de baloncesto, la mayor condecoración del Estado en materia deportiva



📸 FEBhttps://t.co/tUpgsEBpJh pic.twitter.com/C5kWlGN1HH — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) 28 de diciembre de 2021

La catalana va disputar el seu darrer partit amb la selecció l'agost passat, en el partit de quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 en el qual Espanya va perdre davant França (67-64), i es va acomiadar com la jugadora amb més partits vestint la samarreta nacional -un total de 314- i com la que més vegades ha pujat a un podi de bàsquet. A més, acumula un copiós palmarès de dotze medalles amb la selecció format per tres medalles d'or, una de plata i quatre de bronze en el Campionat Europeu de Bàsquet Femení; una plata i dos bronzes al Mundial; i una plata en els Jocs Olímpics de Rio de 2016. En l'àmbit de clubs, l'esportista de 42 anys, guanyadora de sis lligues espanyoles i dues Eurolligues, ha defensat els colors del CBF Universitat de Barcelona, Bourges Basket (França), Ros Casares València, CCC Polkowice (Polònia), ZVVZ USK Praga (República Txeca) i l'Spar Girona. Palau recollirà el testimoni de Pau Gasol, l'últim esportista reconegut amb aquest premi, i s'uneix a altres grans noms de l'esport nacional com Rafa Nadal, Arantxa Sánchez Vicario o Xavi Hernández.