El coronavirus torna a creuar-se en el camí de l’Espanyol. Res estrany ni tampoc únic, tenint en compte la quantitat de contagis que s’estan produint en tots els àmbits, inclosa la Lliga. Tot i això, en el conjunt blanc-i-blau, la covid trasllada sempre a una mala època ja que el club va ser, potser, el més colpejat en els inicis de la crisi sanitària, inclosa l’aturada i el posterior descens. Les males notícies va tornar ahir amb l’anunci de fins a set positius, cinc d’ells en el primer equip i dos més en el cos tècnic.

La plantilla va tornar el passat dimenge als entrenaments després de l’aturada pel Nadal. L’Espanyol no va ser gaire afortunat en la programació del calendari i obrirà aquest divendres, dia 31, la jronada 19 al camp del València a un quart de cinc de la tarda. La resta de la jornada es disputa el diumenge, el que no es va pair massa bé en cap dels dos equips implicats, que van haver d’anticipar els seus retorns. Els futbolistes de Vicente Moreno, de vacances des del dissabte dia 18, van passar diumenge les proves d’antígens i PCR a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Les primeres no van detectar cap positiu, però les segones, sempre més fiables i obligatòries pel protocol de la Lliga, van ser més contundents. El club va informar que tots els positius, seguint els protocols sanitaris, ja estan aïllats als seus respectius domicilis i es troben bé.

En un primer moment, el partit de Mestalla no corre perill ja que la normativa estableix que si un conjunt disposa almenys de 13 jugadors del primer equip es pot disputar el duel. L’Espanyol té en plantilla amb un total de 25 futbolistes i David López és l’única baixa segura per una lesió de genoll. El retorn del coronavirus fa retornar a l’inici de la crisi sanitària, que va afectar i de quina manera el conjunt blanc-i-blau. Abelardo Fernández, llavors l’entrenador, va revelar l’abril del 2020 que vuit jugadors i dos membres del cos tècnic patien el virus.

L’últim cas conegut en el vestidor va ser el de Vicente Moreno, que es va contagiar el passat mes de juliol. El tècnic va completar ahir la sessió amb jugadors del filial. Situat més a prop d’Europa que del descens, l’Espanyol buscarà a Mestalla la seva primera victòria a domicili a la Lliga d’aquesta temporada.