El nou fitxatge del Barcelona, Ferran Torres, és un extrem que després de donar-se a conèixer al València es va fer gran al Manchester City, on Pep Guardiola va explotar la seva capacitat golejadora fent-lo jugar de nou fins al punt que el valencià va duplicar el seu rendiment davant la porteria, una millora que també va demostrar amb la selecció espanyola de la mà de Luis Enrique.

«Hem descobert que a la posició de davanter centre té uns moviments al nivell dels millors. Molt semblats als de Jamie Vardy i aquest tipus de futbolistes. Es mou increïblement bé. És un bon finalizador i és molt jove», va explicar el passat mes de setembre Guardiola tot parlant de Ferran Torres, de 21 anys.

Els seus números al València van ser de 9 gols i 12 assistències en 97 partits. En canvi, tan sols va necessitar 43 partits al Manchester City (al qual va arribar a l’estiu del 2020 després de pagar el conjunt anglès 25 milions d’euros més 12 en variables) per aconseguir les 16 dianes, encara que les seves assistències es van quedar en tan sols 4.

Encara millors són les prestacions golejadores que acumula a la selecció espanyola absoluta, en la qual va debutar el 9 de març de 2020 en el partit de la primera volta de la Lliga de les Nacions que Espanya va disputar a domicili contra Alemanya i que va acabar amb empat (1-1). Ja suma 12 gols, dos d’ells anotats en l’Eurocopa del passat estiu, quan amb prou feines porta 22 internacionalitats.

La seva nit màgica va ser el 17 de novembre del 2020 a l’Estadi de la Cartuja, on Espanya va passar per sobre d’Alemanya en el partit de tornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions (6-0). Ferran Torres va ser l’autor de tres dels sis gols que la selecció li va clavar a Manuel Neuer.

Precisament, competint amb el combinat nacional, Ferran Torres es va fer la fractura al peu dret que el té allunyat dels terrenys de joc des del 10 d’octubre. De fet, aquell dia ja va disputar lesionat la final de la Lliga de les Nacions que Espanya va perdre contra França. L’infortuni es va produir quatre dies abans, en les semifinals davant Itàlia, en les quals el de Foios únicament va necessitar 49 minuts per marcar els dos gols que li van donar el pas a la selecció.

El fitxatge ja és oficial

Però aquest mal tràngol en forma de lesió ja està pràcticament liquidat, com demostra que el valencià hagi superat la revisió mèdica amb el Barcelona, i Xavi Hernández podrà comptar amb ell durant el mes de gener. Caldrà veure si l’entrenador blaugrana el situa com a nou, posició en la qual ara el conjunt barcelonista té baixes, o el fa partir des de la banda dreta, el lloc natural del francès Ousmane Dembélé.

Ferran Torres, pel qual el Barça pagarà 55 milions més 10 en variables, segons diverses fonts, és un apassionat dels animals. A més de tenir dues gosses adoptades, Minnie i Luna, és ambaixador de la Wild at Heart Foundation, que té com a principal missió allunyar del patiment als 600 milions de gossos de carrer que hi ha al món i donar-los una segona vida en una llar.

Durant el confinament, el davanter espanyol va donar protagonisme a les seves dues gosses en els vídeos que va penjar en el seu compte d’Instagram. Totes dues van aparèixer durant el missatge d’ànim que Ferran Torres va donar als seus seguidors, en el qual va explicar que elles eren una part molt important de la seva rutina, i fins i tot va fer broma tot fent-les participar en els seus exercicis al gimnàs.

«Sempre m’ha encantat perdre’m per la muntanya o passejar per la platja tranquil·lament amb els gossos. És la meva forma de desconnectar», explica el futbolista a la seva pàgina web.

Wild at Heart Foundation no és l’única fundació benèfica en la qual participa. També és part de Kick Out Plastic, que lluita contra l’ús desenfrenat del plàstic per construir un món més sostenible.