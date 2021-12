Malgrat que encara no dona per perdut Ousmane Dembélé, el Barcelona admet que la renovació de l'internacional francès està bastant complicada, després de l'última reunió mantinguda amb Moussa Sissoko, representant del jugador.

Fonts de l'entitat blaugrana han confirmat a EFE que la trobada, que es va celebrar aquest dimecres a la tarda i en la qual es pretenia deixar l'acord pràcticament tancat, no es va desenvolupar tal com esperaven, i es van mostrar pessimistes sobre la continuïtat de Dembélé.

Segons va informar el periodista Gerard Romero, Sissoko va traslladar el desig del seu representant de cobrar un salari brut de 40 milions d'euros i una prima de renovació d'uns altres 20 milions, xifres molt allunyades del que està disposat a oferir-li el Barça.

El club està decebut amb l'actitud de Dembélé, que ha estat més notícia per anar encadenant petites faltes d'indisciplina i haver-se passat lesionat la meitat de les quatre temporades i mitja que porta al Barcelona que pel seu rendiment en el terreny de joc. I tot i així, l'entitat ha decidit convertir-lo en la pedra filosofal del seu nou projecte.

El seu president, Joan Laporta, ha dit d'ell que és millor que Kylian Mbappé, i el seu entrenador, Xavi Hernández, que a les seves ordres podria convertir-se en el millor del món en la seva posició.

No obstant això, les constants exigències del seu representant a l'hora de renovar el seu contracte no concorden amb el missatge del davanter francès, que sempre li ha expressat a l'entrenador i a la direcció esportiva el seu desig de continuar en el Barça.

La renovació a la baixa de Dembélé és una operació estratègica del club, no solament de futur sinó també de present per alleugerir la massa salarial i així poder inscriure Ferran Torres en LaLiga.

Però l'extrem blaugrana no entén per què ha de cedir ara en les seves pretensions per ajudar econòmicament el club, quan aquest s'acaba de gastar 55 milions d'euros més variables a fitxar un futbolista que a més juga en la seva mateixa posició.

El cas és que, a partir de l'1 de gener, Ousmane Dembéle entrarà en els seus últims sis mesos de contracte amb el Barcelona, la qual cosa significa que podrà negociar lliurement amb qualsevol altre club. Al Camp Nou són conscients que la seva renovació està més difícil que mai.