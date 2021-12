Sis dies després d’interrompre tota mena d’activitat, el Bàsquet Girona ha tornat als entrenaments. Ho ha fet en quadre i amb menys efectius del que és habitual, perquè el brot de coronavirus encara no ha desaparegut del tot, però alguns dels jugadors afectats ja s’han recuperat. Suficients peces perquè l’equip es posés en marxa ahir mateix, en una primera sessió per recuperar sensacions i agafar el to físic i competitiu de cara als compromisos del mes de gener. Hi ha encara algun jugador que està aïllat i no es podrà entrenar fins als propers dies, però la idea és que ho vagin fent de mica en mica fins poder així comptar amb tot el grup.

Diversos positius van fer que el conjunt gironí aturés els entrenaments i, de passada, ajornés el partit que el passat dimarts l’havia de dur a visitar la pista del Força Lleida. La competició torna a escena la setmana vinent, amb el Bàsquet Girona rebent el Melilla el diumenge 9 a les 12 del migdia. Ben aviat, s’hi posarà de nou perquè si la situació dels equips implicats ho permet, l’equip visitarà la pista de l’Oviedo només tres dies més tard: el proper dimecres 12 de gener a partir de dos quarts de nou del vespre. El derbi al Barris Nord amb el Força Lleida també té data definitiva. Serà el dijous 20 de gener, a les vuit. Això farà que el duel amb l’Alacant es mogui al dia 23. Un gener que arriba ben carregat de partits.