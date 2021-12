El Costa Brava ha anunciat aquesta tarda el tercer reforç d'hivern per mirar d'assolir la permanència a 1a RFEF. Es tracta de Sergio Gil, un migcampista ofensiu que arriba procedent de l'Extremadura, del qual ha quedat lliure. Gil, de 25 anys, acumula un centenar de partits a Segona Divisió amb el Saragossa, Lugo i l'Extremadura. "Han apostat molt fort per mi. Conec el club d'enfrontar-m'hi quan era a Segona. Veig l'equip fort, amb una bona ratxa per assolir els llocs de tranquil·litat aviat", ha dit. Gil s'afegeix a Àlex López i Nuha com a reforços d'hivern.