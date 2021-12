La 70a edició del Ral·li Costa Brava, que recupera les seves dates habituals, comptarà amb 12 trams, 6 diferents, per a un total de 155 quilòmetres cronometrats.

El tret de sortida serà el 17 de març amb la jornada reservada per a les verificacions a Fornells, on tornarà a situar-se el parc d’assistència i el Village. Alhora, el Pàrquing del Pont de Pedret acollirà el parc tancat i el podi, i també serà el punt des d’on es farà la cerimònia de sortida, el mateix dijous. L’endemà, divendres 18, es realitzaran sis trams, repartits en dos bucles de tres cadascun; Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga. Entre els dos bucles es farà un reagrupament a Palamós, on els vehicles quedaran exposats enfront de la Platja Gran.

El plat fort, però, arribarà el dissabte 19 de març, amb els últims sis trams en joc, repartits en dos bucles de tres trams, a Osor, Collsaplana i Cladells, amb un reagrupament al migdia a Santa Coloma de Farners i amb la rebuda al podi de Girona. El darrer dia, el diumenge, es reservarà pel lliurament de premis, a les 9h.

En aquesta edició, el ral·li espera superar el rècord de 185 equips aconseguit l’any 2021.