Deu anys a la casa i tres més. Fins al 2025. Aitana Bonmatí ha segellat la renovació del seu contracte amb el Barça. «He decidit quedar-me on més feliç sóc», ha dit la migcampista blaugrana, que havia rebut ofertes d'altres clubs. «El Barça m'ho ha donat tot tant en l'àmbit esportiu com personal, és un estil de vida», remarcava la jugadora més valuosa de la final de la Champions de Göteborg que tancava el triplet d'una temporada històrica (juntament amb la Lliga i la Copa). També ho havia sigut de la final de la Copa de la Reina del 2020. A més a més és una de les 13 nominades al premi The Best de la FIFA que es concedirà aquest mes de gener.

L'oportunitat de continuar engrandint la llegenda d'un equip imbatible –aquesta temporada ha guanyat tots els partits– ha sigut l'al·licient més gran d'Aitana, que és una de les veteranes de l'equip malgrat que només compta amb 23 anys. Nascuda a Sant Pere de Ribes, des dels 13 pertany a la disciplina barcelonista, quan va fitxar en edat infantil, i als 16 va ascendir el primer equip. Ha disputat 175 partits i ha anotat 51 gols. «Estem vivint un moment brutal. Al nou any li demano títols, que continuem repetint el que estem fent», manifestava Aitana de les seves expectatives esportives. Les personals quedaven culminades amb la firma del nou contracte que li va estendre el president Joan Laporta. «És un orgull poder continuar vinculada tres anys més a aquest club que porto al cor», va dir Aitana en declaracions als mitjans del club.