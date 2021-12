El Barcelona dona pràcticament per perdut a Ousmane Dembelé després de l’última reunió amb el seu representant, Moussa Sissoko, i ja comença a planificar la temporada que ve com si l’atacant francès no estigués a la plantilla. Així ho van confirmar fonts de l’entitat blaugrana, després que l'agent del jugador es despengés demanant unes pretensions econòmiques que el club considera ara mateix fora de mercat.

Dembélé, fins ara, sempre havia expressat a l'entrenador i a la direcció esportiva el seu desig de quedar-se al Barça, i aquest havia decidit convertir-lo en un dels pilars del seu nou projecte, motiu pel qual feia 5 mesos que negociaven. Un tràmit que venia marcat per una renovació a la baixa per alleugerir la massa salarial i així poder inscriure Ferran Torres a LaLiga. Ara, però, l'extrem francès no entén per què ha de cedir en les seves pretensions per ajudar econòmicament al club, quan aquest s'ha gastat 55 milions d'euros més variables en fitxar Ferran Torres, un futbolista que juga en la seva mateixa posició, tot i que el Barça sempre li ha deixat clar que Torres pot adaptar-se a qualsevol posició de l'atac i no arribava al club per competir amb ell per un lloc, sinó per reforçar la davantera de l'equip.

Així doncs, a partir de l'1 de gener, Dembélé podria entrar en els seus últims sis mesos de contracte i al Camp Nou haurien de buscar noves solucions per alleugerir la massa salarial.

De moment, l'extrem està confinant al seu domicili després d'haver donat positiu per coronavirus i no podrà disputar el duel de lliga de diumenge vinent contra el Mallorca a Son Moix. Però no és l’únic. El Barça va confirmar ahir tres positius més a la plantilla, Sergiño Dest, Philippe Coutinho i Ez Abde. Aquests s’afegeixen als positius de Dembelé, Gavi i Umtiti anunciats dimecres, i als ja confirmats des de dimarts Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves i Alejandro Balde. En total són 10 els contagis a l’equip, que se sumen també a les baixes per lesió.

D’altra banda, Abde hauria renunciat a disputar la Copa Àfrica amb el Marroc per centrar-se en la seva situació actual amb el primer equip de Barça. Això podria fer que la selecció del seu país li tanqués les portes la qual cosa el faria seleccionable per Espanya, perquè té doble nacionalitat.