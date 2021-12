L’Assemblea General Ordinària de Socis del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, va validar el balanç econòmic del curs passat i va aprovar el nou pressupost per la pròxima temporada 2021- 2022 per un valor de prop de 5 milions d’euros, 4.892.303 euros en concret.

En l’acte celebrat aquesta setmana a la sala polivalent de Sant Narcís, els socis van donar comptes del curs actual, que ha presentat números favorables, tot i els entrebancs generats per les restriccions aplicades pel Govern per frenar l’expansió de la Covid-19. D’aquesta manera, l’entitat grupista permet recuperar la tendència de creixement que s’estava registrant abans de l’esclat de la pandèmia.

En l’Àrea Esportiva, l’Assamblea va destacar la fortalesa del planter, tant en el nombre d’esportistes com de seccions, i va posar especial èmfasi en l’elevada representació femenina: de les 2.089 fitxes federatives registrades aquest 2021, repartides en les 21 seccions que té l’entitat, més d’un 45% pertanyen a noies o dones esportistes, el que suposa un total de 943 esportistes.

Com a part de l’acte, Francesc Cayuela, president del GEiEG, va destacar la capacitat de resiliència i adaptació de l’entitat en un dels moments més complexes en els seus cent anys d’història. Va elogiar els esforços per garantir la viabilitat del club, la dedicació per part de tot el personal i la confiança dipositada per part dels socis i sòcies. Alhora, Cayuela va reivindicar els valors esportius, però també socials que representa l’entitat, recordant els principis fundacionals del GEiEG: l’esport base, l’amateurisme, la cultura i la ciutat de Girona.