El Costa Brava continua reforçant la plantilla per tal d'aconseguir l'objectiu de la permanència. L'última cara nova dels gironins és l'andalús Fran Valera que hi arriba després de deixar l'Extremadura on ha jugat 15 partits aquesta temporada. A part dels extremenys, Varela ha vestit la samarreta del Betis a Primera Divisió i les del Rayo Majadahona o Oviedo a Segona, entre d'altres. Varela és la cinquena cara nova d'aquest mercat després dels fitxatges d'Àlex de Groot, Yuhao Zhang, Sergio Gil i Nuha Marong.