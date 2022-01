Situació límit per encetar l’any per al Barça, que visita aquesta nit (21 hores) el camp del Mallorca amb 17 baixes, comptant els lesionats i els jugadors contagiats pel coronavirus. Un equip, el blaugrana, del tot desdibuixat i que haurà de fer mans i mànigues per intentar presentar un onze de garanties tot intentant sumar els tres punts. El seu rival disposa de més efectius però també perd alguns dels seus futbolistes per culpa de la pandèmia. A més, no es podran omplir els 21.000 seients de l’estadi i la recent reducció del públic marca que només hi podrà haver tres quartes parts de l’aforament total com a màxim.

Difícil panorama el que té Xavi Hernández, l’entrenador d’un Barça que viatja sota mínims. Dani Alves no està encara inscrit, però tampoc hauria pogut jugar perquè està contagiat. El mateix que els passa a Sergiño Dest, Jordi Alba, Alejandro Balde, Gavi, Coutinho, Dembélé i Ez Abde. Tampoc viatja Sergio Busquets, perquè ha de complir un partit de sanció. I després, torn pels lesionats. Sergio Roberto, Pedri, Ansu Fati, Martin Braithwaite i Memphis Depay estan fora de combat. S’hi suma l’últim fitxatge, Ferran Torres. A tot això se li suma un Yusuf Demir que no compta per a Xavi i té permís del club per buscar un nou destí. El tècnic, amb aquest panorama, només disposa d’onze futbolistes del primer equip. Eren nou, però a última hora s’hi van afegir Samuel Umtiti i Clément Lenglet, que han superat el coronavirus, com confirmaven les últimes proves. També podran jugar Ter Stegen, Neto, Gerard Piqué, Araujo, Èric Garcia, Mingueza, Frenkie De Jong, Riqui Puig i Luuk de Jong. Per completar l’onze s’haurà de recórrer, ara més que mai, als joves del filial. Ho va confirmar la convocatòria, feta pública al vespre i on hi apareixien, a banda del porter Iñaki Peña, els noms de Nico, Jutglà, Álvaro Sanz, Comas, Ilias Akhomach, Guillem, Estanis, De Vega i Mika Mármol. El Mallorca, de la seva banda, té fins a quatre futbolistes afectats pel virus, però no n’han transcendit els seus noms.A tots ells se’ls han de sumar les baixes per lesió d’homes com ara Raíllo, Hoppe, Joan Sastre, Amath i el porter Dominik Greif. Cap d’ells podrà jugar avui.