Feia gairebé dos anys que l’Espanyol no guanyava a fora un partit a la Primera Divisió i ho va aconseguir divendres, al camp del València (1-2) i amb Jofre Carreras com a gran protagonista. El quartenc, de només 20 anys, va debutar a la màxima categoria i va ser clau per explicar la remuntada del seu equip. Primer va provocar un penal i la conseqüent expulsió d’Hugo Duro i pocs minuts després, va ser l’autor de l’assistència perquè Puado rematés la feina amb el segon gol dels de Vicente Moreno.

Forjat al futbol base del GEiEG, Quart i Girona, Carreras va enrolar-se a l’Espanyol el 2016 i des de llavors ha anat cremant etapes fins arribar al primer equip. Té contracte fins el 2024 i ve de superar una greu lesió de genoll. «Estic molt content, sobretot per la victòria. Millor, impossible. No em podia imaginar això. El míster m’ha dit que no estigués nerviós i tot ha anat molt bé», va declarar.