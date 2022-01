Cap equip de la Lliga Smartbank se salva dels perillosos estralls de la contagiosa variant òmicron i tots ells presenten absències en els seus entrenaments o partits a causa d’ella. Sense anar més lluny, el Girona ahir va fer la llista dels futbolistes que viatgen a l’Alcoraz per enfrontar-se a l’Osca on hi destacaven set baixes de les quals cinc són per Covid. Les mateixes que té el conjunt blaugrana. No obstant això, l’equip que va confirmar-ne més al llarg dels darrers dies va ser el Mirandés amb una desena, seguit de l’Sporting de Gijón amb nou. Qui en va comptabilitzar menys és el Saragossa amb un, la de l’empordanès Pep Chavarria.

A la Lliga Santander, la Reial Societat és l’equip amb més possibles casos de Covid, deu, ja que, encara no els ha confirmat al cent per cent. El segueix el Celta i el Rayo amb vuit possibles baixes. Qui en presenta menys són l’Alabès i el Betis, que van confirmar un cas. Mentre que el Vila-real és l’únic equip de Primera Divisió que va decidir no fer pública cap informació del conjunt respecte a la seva situació sobre el virus. «Que no s’ajorni el partit em sembla una bogeria». Això deia Xavi Hernández, entrenador del Barça, ahir a la roda de premsa prèvia al partit contra el Mallorca quan se li feia referència a l'allau de baixes que tenen ambdós equips pel creixent nombre de positius de la variant òmicron. «És injust haver de jugar el diumenge» comentava Rubi, l’entrenador d’un Almeria amb mitja plantilla fora de combat abans de rebre el Cartagena. Dues afirmacions que al darrere tenen arguments suficients i sòlids per ser exposades. Tots dos conjunts juguen els seus respectius partits agafats amb pinces. Fins a disset baixes, de les quals nou són per Covid, comptabilitza el Barcelona que s'enfronta a un Mallorca que va anunciar que té fins a set contagiats. Menys detallades han sigut les informacions que ha donat l'Almeria sobre les seves baixes en els darrers dies; però sí que se sap que l'exentrenador del Girona té a mig equip de baixa per rebre el Cartagena. Barcelona, Mallorca i Almeria viuen, ara com ara, en primera persona els estralls de la nova variant òmicron. Més contagiosa, però també, menys perillosa segons els estudiosos, aquesta s’està alimentant dels equips a base de bé. Pocs són els conjunts de Primera i Segona Divisió que no comptin amb cap jugador infectat. Alguns ho confirmen i d’altres s’ho guarden. No obstant això, fent un repàs, que no cal que sigui exhaustiu, de la llista de futbolistes que participen en els entrenaments o de les respectives convocatòries es pot mig encertar qui o quants s’han contagiat i seran baixa.