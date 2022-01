El Barcelona va superar les nombroses baixes per contagis i lesions per sumar tres punts molt valuosos davant el Mallorca a Son Moix amb un gol de Luuk de Jong a la primera part i una intervenció prodigiosa de Ter Stegen en el temps de descompte.

El 0-1, conquerit amb molt de patiment, acosta els blaugranes a les places que donen accés a la Lliga de Campions i deixa l’equip de Luis García Plaza més a prop de la zona de descens. El segon triomf en 19 jornades dels blaugranes lluny del Camp Nou (també va vèncer el Vila-real a finals de novembre) té el valor afegit per les circumstàncies -totes contràries als seus interessos- que envoltaven el seu viatge a Palma.

L’entrenador Xavi Hernández, que ja s’havia mostrat contrari a la disputa del partit, només va poder disposar d’onze futbolistes del primer equip; va deixar a la banqueta dos dels disponibles, Lenglet i Umiti, i va dibuixar un onze amb dos reforços del filial, Ilias Akhomach i Ferrán Jutglà.

En total, entre les baixes per contagis, lesions i altres raons, el tècnic català no va comptar amb setze jugadors a l’illa. Davant d’aquestes circumstàncies Xavi va recompondre l’onze amb Araújo com a improvisat lateral esquerre, Riqui Puig al mig del camp i joves com Jutglà i Ilias a l’atac acompanyant Luuk de Jong. De la seva banda el Mallorca va alinear un onze molt reconeixible. Va burlar amb més sort que el seu rival el contratemps de les quatre absències per coronavirus i la seva baixa més important va ser la del japonès Take Kubo, que no va estar a la banqueta.

Apareix Luuk de Jong

El partit va tenir un dominador clar des del principi. Els barcelonistes van minimitzar el seu rival, el van tancar al seu camp i no el van deixar pensar ni actuar. Durant els primers vint minuts no hi va haver cap acostament dels locals a la porteria de Ter Stegen; tampoc el Barça va crear gaire perill, a excepció d’un xut d’Ilias (min. 9) que Reina va desviar al córner.

Poc després, Luuk de Jong es convertiria en el gran protagonista del partit en estavellar, en un minut, dues rematades al pal i al travesser, la segona després d’una rematada acrobàtica. El davanter neerlandès va tenir el seu premi (min, 43) al connectar un cop de cap en una centrada de Mingueza que es va colar a la porteria després de la relliscada del porter Manolo Reina. El 0-1 va castigar un Mallorca que només va crear cert perill a través de dos llançaments de falta executats pel sud-coreà Kang-in Lee.

Els blaugranes van ser més conservadors a la represa. Va frenar l’ímpetu amb què va afrontar el duel i va permetre la reacció d’un Mallorca que ja al minut 55 va demanar penal per una caiguda d’Antonio Sánchez a l’àrea. Va ser més atrevit, disposat a aprofitar qualsevol error, com el que va cometre Jutglà al perdre una pilota que va originar la falta màxima reclamada per Sánchez, que Mateu Lahoz no va apreciar com a tal.

Ter Stegen salva els mobles

Pel Barça, Lenglet va substituir Mingueza, amb problemes musculars, amb la qual cosa, Araujo va passar al lateral dret. També va entrar Estanis per Ilias. Mentrestant, García Plaza va cremar totes les naus a la recerca de l’empat. Ho va tenir diverses vegades, la més clara, en el temps de descompte.

Llavors va aparèixer Ter Stegen, convertint-se en salvador després d’aturar una rematada a boca de canó de Jaume Costa que la graderia ja celebrava com el gol de l’empat. L’alemany va ser l’heroi del seu equip i així ho van reconèixer els seus companys, que el van abraçar en acabar el partit celebrant un triomf que deixa el Barça a un punt de la Lliga de Campions.