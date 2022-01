L’ACB va decidir ajornar tots els partits de la jornada 16 del campionat a causa dels diferents brots de Covid-19 que han patit diferents equips. L’únic duel que encara s’havia de celebrar era el que enfrontava el València Basket amb el Gran Canària, previst per aquesta nit, però també es va ajornar per diferents positius. Ara, l’ACB estudia com ajustar el calendari.