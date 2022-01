El Cartagena va acabar amb la ratxa de l’Almeria i el seu domini com a local (0-1) amb un solitari gol de Gastón Silva al minut 39. El conjunt dirigit per Rubi encara no havia perdut a Juegos del Mediterráneo i havia sumat 29 dels últims 33 punts en joc. D’aquesta manera, l’Almeria, líder de la lliga, veu com Eibar i Valladolid s’apropen per darrera en la classificació. Els bascos van guanyar divendres a la Reial Societat B (3-2) i ahir dels castellans van sumar un valuós triomf contra el Leganés (2-0). Weissman, amb un gol quan faltava poc per arribar el descans, va fer que els 3 punts es quedessin a Pucela. Els de Pacheta van sumar la seva tercera victòria consecutiva i continuen a dos punts de l’ascens directe, que marca l’Eibar amb 42, i se situen a només 5 punts de l’Almeria, que en té 45.

Per la zona de baix, el Mirandés va guanyar al Saragossa (2-0) i s’escapa, una mica, del perill amb 26 punts. Dos menys que l’Eivissa que ahir va guanyar al camp del Fuenlabrada (1-2), que continua en descens abans de visitar el Girona. Alcorcón i Màlaga tanquen avui la jornada.