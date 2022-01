Primer dia de foc real en el Ral·li Dakar, després el pròleg de 19 quilòmetres de dissabte, i primeres dificultats serioses per a gairebé tots els pilots a l’hora de trobar el penúltim punt de control del tram cronometrat (especial) en el maleït quilòmetre 280 de la jornada d’ahir. A més, les pluges torrencials que van caure sobre Hail i gran part del nord d’Aràbia Saudita van obligar a l’organització cancel·lar l’etapa marató prevista per avui i demà, i això també va dificultar la lectura dels llibres de ruta dels participants.

Entremig d’aquest caos va ser Nasser Al-Attiyah que no va dubtar de la navegació i es va emportar l’etapa en cotxes. El de Qatar treu 12 minuts de marge a Sebastien Loeb. De fet, entre els candidats a la victòria només el francès va saber respondre al domini d’Al-Attiyah en un primer dia de competició real en el qual el sisè punt de control va causa una gran escabetxada. Un dels pilots que es va perdre va ser Carlos Sainz que va dir pràcticament adeu a les opcions de victòria després de perdre més de dues hores. Per la seva banda, Orly Terranova, amb el gironí Dani Oliveras de copilot, va acabar dotzè, a gairebé 50 minuts del primer classificat. En motos, Daniel Sanders també va guanyar en el segon dia de competició. L’austríac no es va perdre i té 3 minuts i 7 segons de marge respecte a Pablo Quintinilla.