El Costa Brava intentarà aquest vespre mantenir la bona línia amb què va acabar el 2022 en el partit, ajornat al seu dia, contra el Sabadell al Nou Estadi. Un partit en què el conjunt gironí ja podrà disposar d’algunes de les cares noves que s’han incorporat al projecte aquestes darreres setmanes. D’aquesta manera, Òscar Álvarez podrà alinear, si ho considera oportú, els davanters Àlex López (lliure del Mallorca) i Nuha Marong (UCAM), així com el lateral dret, Varela (Extremadura). Per contra, Sergi Gil (Extremadura) haurà d’esperar. El següent és el lateral dret Joan Campins. El balear, amb passat al Barça B, Reus i Saragossa, s’ha desvinculat del Tarazona, de 2a RFEF. Va ser internacional espanyol en categories inferiors.

«El Sabadell no ha començat com voldria i és a baix, com nosaltres. L’equip ha tornat bé i els nous han vint ambgut amb ganes i presdisposició», assenyala Òscar Álvarez sobre el partit.