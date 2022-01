El Nou Estadi de Palaós ha obert les portes per primer cop aquest 2022 per albergar el duel entre el Costa Brava i el Sabadell. Un partit ajornat per la Covid i que s'havia d'haver disputat el passat 4 de desembre. Amb dos fitxatges nous, els gironins han dominat els primers compassos de partit acumulant un munt d'ocasions; però no ha estat fins al minut 40 quan el jove Cala ha obert el marcador engaltant una pilota a la frontal de l'area. A la represa, el Sabadell ha donat un pas endavant. No ha tingut tantes ocasions però quan havien transcorregut 15 minuts de la segona meitat, Néstor ha superat Marcos amb un autèntic golàs i així posar l'empat a 1 final que no serveix de res per cap dels dos equips.