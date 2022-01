El Bàsquet Girona-Melilla programat per aquest diumenge a les 12 del migdia a Fontajau ha quedat ajornat, de nou, per culpa dels estralls que està provocant la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19. És la tercera jornada seguida suspesa per a l'equip gironí, que no disputa un partit oficial des del triomf contra el Palma el 17 de desembre. Des d'aleshores no s'ha pogut jugar res més. A Oviedo es va ajornar el duel fins el 20 de gener per positius al conjunt asturià, i a Lleida l'ajornament va venir pels infectats al vestidor del Girona (el partit es recuperarà el proper dimecres 12). Ara s'hi ha d'afegir que el duel amb el Melilla també queda posposat pels casos que ha detectat el conjunt rival.