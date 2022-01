Dia de celebració el que es va viure ahir al Barça. Primer, amb la presentació del nou fitxatge Ferran Torres i, després, amb l’entrenament que es va fer a portes obertes al Camp Nou i que va aplegar 13.513 espectadors. L’endemà d’haver guanyat a Mallorca (0-1) tot eren cares de felicitat, estroncada això sí en part a la nit quan es va saber que Pedri i el propi Torres havien donat positiu per Covid. Tots dos, assimptomàtics, van quedar confinats als seus domicilis.

Abans de l’entrenament, però, el club feia hores que estava en marxa per presentar el nou fitxatge, Ferran Torres. El de Foios va aterrar al Camp Nou procedent del Manchester City i va firmar fins a l’any 2027. Torres es va mostrar molt satisfet en la seva presentació i va afirmar que era «un somni» per a ell vestir la samarreta del Barça perquè «sabem el club que és i la grandesa que té», i va afegir que «tornarem a dur el Barça allà on es mereix, que tothom es prepari». El nou fitxatge blaugrana es troba en l’última fase de recuperació després d’una lesió que va patir amb Espanya el passat mes d’octubre, però va explicar que «estic a punt, la lesió ja està gairebé curada».

En la presentació de Ferran Torres, Mateu Alemany també va explicar la situació econòmica del club. «Amb Dani Alves tenim prou marge per inscriure’l i la incorporació d’altres fitxatges dependrà d’altres sortides», explicava el director esportiu del Barça que també deia que amb Ferran Torres «s’ha fet una excepció». Alemany també va parlar del cas Dembélé, que acaba contracte amb el Barça el pròxim mes de juny. Els agents del futbolista francès saben «molt bé quina és la posició del club» i va avisar que les negocicions per renovar-lo «no es poden dilatar molt més» en el temps, sentenciava.

Després de tot això, es va fer un entrenament especial Camp Nou. La tradicional sessió nadalenca a portes obertes es va poder tornar a celebrar després que l’any passat la pandèmia del coronavirus no ho permetés. Un entrenament que va tenir com a principal novetat a Ferran Torres. També van participar Dani Alves i Jordi Alba, després de recuperar-se del coronavirus. Els jugadors es van dividir en dos grups. El primer va fer una sessió de recuperació més suau després del partit de diumenge contra el Mallorca. Mentre que el segon grup es va exercitar de forma més intensa, amb un gran protagonisme pels habituals rondos. Van ser baixa Gavi, Dembéle, Abde, Dest, Coutinho i Balde, amb Covid.