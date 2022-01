Joan Barreda va fer història en l’etapa d’ahir del Dakar i es va convertir en el tercer pilot de motos amb més victòries de la competició, amb un total de 28. El pilot valencià té ara més a prop el record de 33 triomfs que comparteixen Peterhansel i Despres. El líder en motos continua sent Sam Sunderland, que va arribar segon a cinc minuts i mig de Barreda.

Per altra banda, en cotxes la victòria va ser per Sebastien Loeb, que va treure 3 minuts i 38 segons al líder de la general, Al-Attiyah, i demostrant que pot ser el gran rival del de Qatar per guanyar la general.

Oriol Vidal abandona

Un dels pilots que s’ho va passar més malament en l’etapa de diumenge va ser Saleh Al-Saif, juntament amb el seu copilot, el gironí Oriol Vidal. Un munt de problemes i avaries a partir del quilòmetre 100 van acabar amb la il·lusió del saudí i Vidal, que l’any passat també van abandonar el Dakar.