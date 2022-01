L'Spar Girona ha informat de dos casos de covid-19 a la seva plantilla, un fet que en principi no impedirà la disputa del partit de Lliga que les gironines han de jugar avui contra l'Ensino (19.30 hores). Les dues jugadores, el nom de les quals no ha transcendit, es troben aïllades al seu domicili i segueixen el protocol establert per les autoritats sanitàries. Tal com indica la normativa FEB, la resta de la plantilla s'ha vist obligada a fer-se les proves, donant negatiu.