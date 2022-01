L'Spar Girona suma i segueix endavant a la Lliga Femenina després de despatxar amb solvència l'Ensino Lugo aquest vespre a Fontajau (76-56). Davant d'uns 3.000 espectadors l'equip d'Alfred Julbe n'ha fet prou amb el segon quart per encarrilar el partit, a partir d'un parcial de 10-0 quan les coses estaven molt igualades (22-20). El carregadíssim mes de gener que espera a les gironines continuarà diumenge, també a casa, contra l'Araski, preàmbul d'una setmana vinent majúscula: Kurks dimecres a Fontajau, i visita a València el cap de setmana.

Els temors de Laura Antoja expressats en la prèvia per com reaccionaria l'equip a les baixes i a una jornada enmig encara de les festes de Nadal van quedar en no-res. Tot i un primer quart discret (16-12), l'Spar Girona n'ha fet prou prement l'accelerador en defensa al segon parcial per trencar la resistència d'un Ensino Lugo amb ben poca capacitat de reacció. La igualtat s'ha a mitjans del segon quart. Primer amb un parcial de 10-0 per passar del 22-20 al 32-20, i després arribant a dominar el partit de 20 (46-26) a escassos segons del descans amb una brillant acció de Burke, que ja duia 12 punts. Un triple d'Aliaga ha deixat el marcador en 46-29 arribant a la mitja part. L'Uni tenia el partit guanyat, com aquell qui diu sense despentinar-se, i amb únicament amb vuit jugadores perquè al matí el club havia anunciat dos positius per covid i ni Labuckiene ni Iho López van ser a Fontajau. Aixó sí, Mendy (10 punts), que no havia pogut debutar al Ferrol per la falta del trànsfer, finalment ho va poder fer.

La feia estava feta. No hi ha hagut més partit. L'Ensino de Bahí, Oma i el tècnic Miquel Ángel Ortega ben poc ha pogut fer a la segona part més enllà de deixar passar els minuts i aguantar el ruixat. Sí, les gallegues s'han arribat a posar a 11 (58-47), però ha semblat més una anècdota que cap altra cosa, tenint en compte l'escàs fons d'armari que tenia Alfred Julbe, en un vespre plàcid per a l'equip gironí. Un bàsquet de Reisingerova (60-47) i un triple de Mendy sobre la botzina han finiquitat el tercer quart (63-47) amb un còmode avantatge de 16 punts. Els darrers deu minuts tampoc han tingut més història. A poc més de cinc minuts pel final l'Spar Girona tornava a guanyar de 20 (72-52) després d'un bàsquet d'Onyenwere, i l'equip ha pogut gaudir d'un entrenament amb públic abans dels reptes més trascendents de la setmana que ve.