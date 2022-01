La bielorussa Viktoria Azarenka es va venjar de la final d'Indian Wells en eliminar a la tenista de Begur, Paula Badosa, en la primera ronda de l'Internacional d'Adelaida per un contundent 6-3 i 6-2. Totes dues jugadores es van estrenar amb victòria aquest dilluns formant parella en la modalitat de dobles davant les favorites japoneses Shuko Aoyama i Ena Shibahara.

Badosa, qui va mostrar el seu disgust després de conèixer el sorteig del quadre, no va estar còmoda des del servei després d'acumular un tímid 54% dels punts amb primers serveis i concedir un total de nou punts de trencament. La seva següent parada serà el torneig de Sídney, que arrencarà la setmana vinent i coincidirà amb la seva compatriota Garbiñe Muguruza, on continuarà amb la seva preparació per a la primera gran cita de l'any a Melbourne en la qual partirà com una de les alternatives al títol després de tancar un brillant 2021.