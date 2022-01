L'entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha instat el davanter Ousmane Dembélé a "fer un esforç" per renovar pel club blaugrana perquè creu que "el seu futur" passa per jugar en l'equip blaugrana.

En la roda de premsa prèvia al partit de setzens de final de la Copa del Rei que l'equip català disputarà aquest dimecres (19.30 hores) contra el Linares, el preparador català ha opinat de nou sobre la situació de l'internacional francès, el contracte del qual finalitza el proper mes de juny.

"Dembélé hauria de pensar en ell, crec que el seu futur passa pel Barça. El projecte esportiu per a ell no serà millor en un altre lloc que aquí i així l'hi he transmès. Jo estic tranquil, esperant novetats, ara ja no depèn de mi. Depèn del club, de l'Ousmane i dels seus representants", ha manifestat.

Precisament, la renovació de Dembélé podria ser la clau perquè es pugui inscriure a un dels nous fitxatges, Ferran Torres. Una altra opció seria la marxa del jugador millor pagat de la plantilla, el brasiler Philippe Coutinho."Òbviament perquè hi hagi entrades ha d'haver-hi sortides. Estem intentant inscriure Alves, que sembla que si se solucionen detalls podrà ser inscrit avui mateix, i el de Ferran dependrà d'altres coses, com la renovació de l'Ousmane. Però amb el Philippe no he parlat de la seva situació", ha dit Xavi sobre el tema.

Si finalment Alves pot ser inscrit amb celeritat, el lateral dret tindria a Linares l'oportunitat de debutar per segona vegada amb el Barça. "A Alves el veig bé, espectacular en els entrenaments, amb una intensitat que no ha perdut i amb una competitivitat tremenda. És un professional, el necessitem, per a mi és un jugador superlatiu, ens ajudarà en molts partits", ha sentenciat.

En canvi, Xavi Hernández ha anunciat que les reaparicions de Memphis Depay i Ansu Fati després de les seves lesions no seran a Linares: "Per a demà no estan preparats, tot i que ja entrenen amb el grup. Veurem si estaran disponibles per a Granada, necessiten alguns entrenaments més. Estan molt prop de tornar tant l'un com l'altre".

També són dubte per al partit el porter Neto i el davanter Yusuf Demir. Però, en aquests casos, el motiu és el seu futur esportiu, que podria estar lluny del Barça.

Sobre el primer Xavi Hernández ha informat que aquest mateix dimarts ha parlat amb ell "de la seva situació al club" i respecte al segon, que ha tornat als entrenaments, ha dit que ja es veurà "si se'n va o es queda".

Durant la presentació de Ferran Torres dilluns, Joan Laporta va anunciar que "el Barça ha tornat". Preguntat per si s'identifica amb les paraules del president, Xavi Hernández ha estat contundent: "Sóc molt afí al president. M'agrada la seva ambició, estic encantat amb ell i amb el club. Hem tornat? Som aquí, treballant dur en tots els nivells per retornar el Barça on es mereix".

Sobre les eliminatòries a partit únic de la Copa del Rei, l'entrenador blaugrana ha considerat que "és un format molt atractiu per als equips petits i per a l'espectador", però pel Barça "no hi ha res a guanyar perquè es dona per feta la classificació".