El Barça posa a prova aquest vespre, abans de la Nit de Reis, la seva reacció. El Linares, de la 1a RFEF, afrontarà el duel de Copa contra el totpoderós equip de Xavi Hernández, que porta quatre jornades invicte (dos triomfs i dos empats) i ha remuntat llocs fins a situar-se cinquè a LaLiga Santander, amb ganes de somiar una gesta d’aquelles que només es poden explicar un cop a la vida.

El conjunt de Primera RFEF, després d'eliminar el 14 de desembre l'Alabès (2-1), vol perllongar la festa i li ha demanat als Reis un regal per endavant, el que suposaria donar la campanada davant l'equip que més vegades ha guanyat el torneig de Copa. Amb el suport de la seva afició, el Linares Deportivo vol ser fidel al seu estil d'equip organitzat, amb les línies molt juntes, concentrat i amb transicions ràpides, i a partir d'aquí tractar de competir i de sorprendre un gran com el Barcelona, que portarà la iniciativa amb la seva possessió de la pilota. L’equip de Xavi Hernández inicia la seva defensa del títol en un dels millors moments de la temporada després de sumar set dels últims nou punts possibles en Lliga i recuperar algunes baixes.

Respecte al partit de diumenge, Xavi Hernández compta amb les novetats de Jordi Alba i Dani Alves, que han superat el coronavirus així com Sergio Busquets, que estava sancionat.

A més, Yusuf Demir podria tornar a una convocatòria després d'haver tornat a la dinàmica del grup. No obstant això, el tècnic català no donarà a conèixer la llista de convocats per al partit únic dels setzens de final de la Copa fins aquest matí a causa dels dubtes pels positius de coronavirus.

A l'espera de conèixer la convocatòria, la llista de baixes per coronavirus està formada per Sergiño Dest, Ousmane Dembélé, Gavi, Abde, Philippe Coutinho, Alejandro Balde, Ferran Torres i Pedri. Memphis i Ansu Fati seran baixa i se’ls espera per al partit contra el Granada; mentre que Sergi Roberto i Martin Braithwaite segueixen recuperant-se de les seves lesions de llarga durada. Així, el tècnic blaugrana es veurà obligat a comptar una altra vegada amb jugadors poc habituals, com Riqui Puig i Luuk de Jong i amb futbolistes del filial com Ferran Jutglà, Ilias Akhomach i Álvaro Sanz.

Qui tampoc podrà ser a Linares serà el president del Barça, Joan Laporta, que va donar positiu ahir per covid-19 després d’haver estat en contacte directe en les últimes hores amb persones que estaven contagiades. El club va comunicar que Laporta es troba «bé i sense cap símptoma». El Barça tampoc estarà representat pel vicepresident primer, Rafael Yuste, que va donar negatiu en la PCR però «per precaució tampoc viatjarà».

A més del partit del Barcelona, el València enceta la jornada de Copa amb la seva visita al camp del Cartagena a les 16.00h. I el Madrid jugarà el darrer partit dels vuit que es disputaran, visitant el camp de l’Alcoià (21:30h); equip que ja els va eliminar el curs passat.