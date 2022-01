L’Spar Girona ha encetat l’any tal com va tancar el passat: amb una contundent victòria a la Lliga i demostrant que pot sobreposar-se a qualsevol contratemps encara que hi hagi un ritme frenètic de partits. Davant d’una gran entrada a Fontajau, 3.000 espectadors, les jugadores entrenades per Alfred Julbe van estrenar el 2022 amb una plàcida victòria sobre l’Ensino Lugo per vint punts de diferència (76-56). I això, que el club va anunciar les baixes de darrera hora per Covid-19 de Giedre Labuckiene i Iho López. Dues jugadores que s’afegeixen a les lesionades Frida Eldebrink i María Araújo, així com Binta Drammeh, que, tot i que està gaudint de minuts, arrossega alguna molèstia i no acaba d’estat al cent per cent físicament.

Quatre baixes i mitja -malgrat que es preveu que totes es recuperin-, i al davant un mes de gener atapeït de partits importants. Concretament, són set, els duels que haurà d’afrontar l’Spar Girona (quatre de Lliga i tres d’Eurolliga). Vuit, comptant el de dimarts passat contra l’Ensino Lugo. A més, l’equip segueix a l’espera de si alguna jugadora més resulta donar positiu per la variant òmicron. Sense anar més lluny, diumenge les gironines tornen al pavelló de Fontajau per enfrontar-se l’Araski; un conjunt que és desè a la Lliga i que va trencar una ratxa de quatre derrotes guanyant l’Ensino a domicili. De tot el mes, la setmana següent a aquest duel, serà, en principi, la més dura per a l’Uni. Entre setmana, el dia 12, juguen el tercer partit consecutiu al pavelló gironí en el partit que les enfrontarà contra el Dynamo Kursk corresponent a la jornada 11 de l’Eurolliga. Les russes ocupen la cinquena posició del grup B de l’Eurolliga i tenen el mateix balanç de victòries i derrotes (6-4). Al partit d’anada, on arribar-hi va ser tota una odissea, les russes es van imposar per 92-75. No obstant això, el darrer precedent del duel entre els dos equips a terres gironines porta bons records, ja que l’Uni va vèncer 79-61. Tornar a guanyar serviria per arribar al partit de dissabte 15 amb molt bones sensacions. Les de Julbe visitaran la Fonteta del València Bàsket, un dels tres equips cridats a barallar per endur-se tots els títols nacionals. Ara mateix, les valencianes tenen un balanç de 12 victòries i 2 derrotes, amb un partit menys que l’Uni i arribarien al duel clau després de jugar l’anada de vuitens de l’EuroCup a la pista de l’Ormanspor. En l’anada disputada a Fontajau, les taronges van sorprendre per endur-se el triomf (58-72). Quatre dies després (19), Turquia serà el destí de les jugadores de Julbe amb el duel contra el Galatasaray. Amb 4 victòries i 6 derrotes, les turq ues ocupen la sisena posició del grup B de l’Eurolliga i van guanyar a Fontajau en l’anada (55-69). La visita a la pista del Bembibre el 22 tancaria aquella setmana. La darrera, on les gironines podrien jugar-se el passi a la penúltima jornada de l’Eurolliga, el Landes i el Campus Promete visiten Fontajau. Contra les franceses es va guanyar 71-80 a l’anada; mentre que contra les de Logronyo es va caure contra tot pronòstic a domicili.