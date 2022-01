El passat 22 de desembre es va disputar el duel entre el Caldes i el Noia Freixenet, amb empat a u en el marcador. Un duel que va suposar el darrer partit del 2022 a la Parlem OK Lliga. Després de dues setmanes, en què els equips han pogut gaudir de les festes de Nadal, aquest cap de setmana és moment de tornar-se a posar la granota de treball. La Lliga torna.

Enguany, no està essent la millor temporada per als dos conjunts gironins. El Girona és dotzè amb vuit punts; mentre que el Palafrugell és el cuer amb tan sols sis. Amb una derrota a casa contra el Barcelona (3-5) van tancar l’any els blanc-i-vermells; mentre que el Palafrugell no va jugar la darrera jornada contra l’Alcobendas a causa de l’ajornament del duel. Oblidant un mal final d’any, els entrenadors dels dos equips gironins han de posar la mirada al 2022 per tal d’assolir els objectius preestablerts. El Girona visita l’Alcoi i el Palafrugell al Noia Freixenet aquest dissabte a les vuit del vespre. «Ha sigut un any complicat i ho sabíem. Vam haver de fer un equip nou, jove i amb poca experiència. Però he de dir que hi ha hagut partits on ens mereixíem gratar alguna cosa», comentava l’entrenador del Garatge Plana Girona, Ramon Benito. «L’objectiu del 2022 serà la salvació. Per aconseguir-ho hem de guanyar l’Alcoi, un equip que acaba de pujar, però que té un jugador de molta experiència i que no està fent una mala temporada», deia. Mateixes sensacions que les de Xavier Garcia Balda, entrenador del Corredor Mató Palafrugell: «No ens mereixem ser on som. A principi de temporada vam crear expectatives altes pels fitxatges que vam fer. El nostre repte és intentar sortir de les quatre darreres posicions de la classificació. És a dir, a mitja taula. Romandre més amunt és improbable», valorava l’empordanès.