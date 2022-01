El Reial Madrid va aconseguir ahir tancar la ferida oberta que el seu entrenador Carlo Ancelotti va admetre que tenia després de ser eliminat la temporada passada per l’Alcoià i en aquesta ocasió es va imposar per 1-3 al conjunt alacantí. En tot cas, als blancs se’ls van aparèixer vells fantasmes perquè els locals van plantar cara, però van veure com en els darrers minuts es va esvair el seu somni.