El Costa Brava va anunciar ahir la rescissió del contracte del català David Haro. El mitja punta no ha gaudit de molts minuts en el primer tram de temporada amb els gironins amb qui només ha pogut disputar un total de set partits (sis a Primera RFEF i un a la Copa Federació) en els quals no ha marcat cap gol ni ha donat cap assistència.

Amb això, Haro tanca la seva aventura amb el Costa Brava on va arribar aquest mateix estiu procedent de l’Atlètic Balears. Anteriorment, el de l’Ametlla del Vallès va defensar la samarreta del GIF de Suècia, el Reus Deportiu, l’Hospitalet, el Nàstic de Tarragona, el Prat, l’Europa i el Sants. La seva sortida pot significar la primera d’un bon grapat de baixes degut a les cinc incorporacions que ha realitzat el Costa Brava en aquest mercat de fitxatges. De moment, són cinc les cares noves al Nou Estadi de Palamós però, no es descarta que en els propers dies arribin jugadors per ajudar a aconseguir la salvació.