El Girona s’enfrontarà, de nou, a un Primera en els vuitens de final de la Copa del Rei. Els blanc-i-vermells són un dels dos únics equips de Segona, l’altre és l’Sporting, que es va desfer del Celta, que s’han classificat per la pròxima ronda, mentre que l’Atlètic Balears, de Primera Federació, és l’únic equip modest encara supervivent en el torneig del KO. Per tant, el conjunt entrenat per Míchel s’enfrontarà de nou a un equip de la màxima categoria perquè en aquesta ronda de la competició, fins on sigui possible, els equips de divisió inferior s’enfrontaran contra els de major categoria amb l’eliminatòria, a partiti únic, a l’estadi de l’equip de la categoria més baixa. En aquest cas, només hi ha quatre equips que no són de Primera i, per tant, el Girona rebrà a Montilivi un d’aquests equips: Espanyol, Betis, Reial Madrid, Barça, Rayo, València, Mallorca, Cadis, Reial Societat, Sevilla, Elx, Athletic i Atlètic.

El rival se sabrà avui en el sorteig que durà a terme la Federació Espanyol de Futbol a partir de les 12.30h d’aquest matí. Per altra banda, els partits de vuitens de final es disputaran el pròxim cap de setmana, el del 15 i 16 de gener, en totes aquelles eliminatòries que no hi hagi cap conjunt de la Supercopa d’Espanya, que es disputa a Aràbia Saudita entre dimecres i diumenge, fent que Primera i Segona Divisió aturin durant aquell cap de setmana donant pas a la Copa del Rei. Però en cas que el Girona li toqués un dels quatre equips de Supercopa -Barça, Madrid, Atlètic o Athletic- el partit de vuitens de final es jugarà entre setmana, dimecres 19 o dijous 20, uns dies abans que els de Míchel rebin el Lugo a Montilivi, diumenge 23 (18:15). El que és segur és que, quan acabi el partit contra els gallecs, els blanc-i-vermells hauran jugat quatre partits consecutius a Montilivi, dos de lliga-Fuenlabrada i Lugo- i dos de Copa -Osasuna i el partit de vuitens-, per començar el 2022, amb l’únic desplaçament a Osca (0-1) el passat 2 de gener. La temporada passada, el Girona també va arribar fins a vuitens de final a la Copa del Rei. El llavors equip entrenat per Francisco Rodríguez, havia eliminat al Cadis en setzens de final (2-0), però va ser eliminat en els vuitens pel Vila-real, en un partit disputat també a Montilivi (0-2). Tot i que l’any passat, en aquesta ronda, hi van arribar més equips de Segona, quatre -Girona, Rayo, Valladolid i Almeria- i dos de categories encara més baixes -Navalcarnero i Alcoià-. En el curs 2019-2020 el Girona va caure en els setzens de final de la Copa també contra el Vila-real (0-3), en un partit marcat pel temporal Glòria i que va dur menys de 1.000 espectadors a Montilivi.