Joan Barreda va patir un fort cop a l’espatlla en la cinquena etapa del Dakar i és dubte per prendre la sortida en la jornada d’avui. Danilo Petrucci es va imposar en la categoria de motos, on Sam Sunderland continua líder de la classificació general. En cotxes, la victòria d’ahir va ser per Henk Lategan i Nasser Al-Alttiyah és líder de la general. El copilot gironí, Dani Oliveras, juntament amb Orly Terranova, pugen fins a la vuitena posició.