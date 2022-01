El Costa Brava s’està reconstruïnt en les últimes setmanes, amb jugadors que arriben, com Nuha, Sergio Gil i Joan Campins, i d’altres que se’n van, com Xumetra, que torna a l’Olot, i David Haro, a qui el club li va rescindir el contracte el passat dimecres. Ara, un altre dels futbolistes que sonen per aterrar al club almogàver és Dani Toribio. El saltenc, de 33 anys, va rescindir el seu contracte amb l’Extremadura i ara està lliure per negociar amb qualsevol equip. Al club, encara es preveuen alguns canvis d’aquí a què acabi el mes i jugadors com Aimar, Lucas o Gil no tenen garantida la seva continuïtat. Per altra banda, el club també està amb negociacions amb les instal·lacions del TopTen de Blanes per passar a entrenar allà de manera habitual. Fins ara, l’equip se les ha hagut d’enginyar per entrenar, ja que a Palamós, on juguen els partits, només s’hi exerciten un cop a la setmana.