Barça i Aston Villa van arribar a un acord per la cessió de Phillippe Coutinho fins a final d’aquesta temporada. D’aquesta manera, el jugador brasiler, que ara és baixa després de ser positiu per Covid-19, jugarà a la Premier League i viatjarà a Birmingham en les pròximes hores. El conjunt anglès es farà càrrec d’una part de la fitxa del jugador. Per altra banda, Álex Collado serà cedit al Granada també fins al mes de juny d’aquest any.