La controvèrsia continua envoltant el tennista número u del món. El serbi Novak Djokovic va assistir sense mascareta a una cerimònia amb joves jugadors a Belgrad un dia després d’haver donat positiu per covid-19 el passat 16 de desembre, segons una publicació de la federació local de tennis. En un comunicat emès el 17 de desembre, la federació de tennis de Belgrad va anunciar a la seva pàgina Facebook que «el millor tennista del planeta» i «posseïdor de 20 títols a Grand Slam» va entregar les copes i els diplomes als joves serbis guardonats la temporada 2021.

«Només els nens guardonats van assistir a l’entrega de les copes al Centre de Tennis Novak de Dorcol (Belgrad), a causa de les mesures sanitàries relacionades amb la pandèmia de coronavirus», deia el comunicat. La publicació inclou diverses fotos de Djokovic posant amb funcionaris de la federació i una vintena d’adolescents. Cap d’ells porta màscara de protecció.

La vigília d’aquesta cerimònia amb les joves promeses sèrbies, quan segons els seus advocats va donar positiu, Djokovic va participar en un altre acte públic: la presentació d’un segell amb la seva imatge. El tennista va publicar una fotografia de l’esdeveniment a Instagram. Aquestes últimes informacions se sumen a la polèmica viscuda pel jugador quan es disposava a participar a l’Open d’Austràlia, un Djokovic que ha fet pública en diverses ocasions la seva oposició a les vacunes.

El tennista va viatjar a Melbourne a mitjans de la setmana passada després d’haver obtingut una exempció mèdica per entrar a Austràlia, exempció que se li hauria concedit per haver superat la covid que va contraure al desembre, segons han declarat els seus advocats. Però el seu visat va ser anul·lat en arribar a l’aeroport i, des d’aleshores, es troba retingut en un hotel que fa de centre de detenció de migrants a Melbourne, conegut per les seves pobres condicions. El serbi haurà d’esperar allà com a mínim fins dilluns, quan els tribunals australians començaran a abordar el seu cas.

El seu cas ha despertat una enorme indignació a Austràlia, un dels països que més mesures restrictives ha aplicat per mirar de contenir l’expansió de la pandèmia. Dimecres passat les autoritats frontereres australianes van justificar l’anul·lació del seu visat afirmant que Djokovic «no va presentar les proves adequades» per accedir a l’aeroport de Melbourne, ja que segons aquestes mateixes fonts, haver superat la covid no és un motiu vàlid per entrar al país sense estar vacunat.