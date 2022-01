«Estem recuperant jugadors. Imagino que de cara a la Supercopa ja hi serem tots». Així d’optimista es mostrava Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia al partit en el qual el Barça s’enfrontarà al Granada en el Nuevo Los Cármenes (18:30h, Movistar LaLiga). Tres dels jugadors que eren baixa després de donar positiu per Covid-19, Sergiño Dest, Ez Abde, Gavi i Balde, ja estaran van entrenar ahir, mentre que el tècnic de Terrassa espera recuperar a la resta de jugadors abans de posar rumb a Aràbia Saudita per jugar la Supercopa d’Espanya. Un dels que estarà recuperat per enfrontar-se dimecres al Reial Madrid serà Ansu Fati. «Volem que Ansu Fati estigui al cent per cent. En principi, contra el Granada no estarà disponible, però serà a la Supercopa», afirmava Xavi.

Un dels que no hi serà avui, i sembla que tampoc arribarà per la Supercopa, és Ronald Araujo, que en el partit de Copa del Rei al camp del Linares (1-2) es va fracturar el segon i el tercer metacarpià de la mà dreta i ahir va ser operat. Segon el comunicat del club, l’uruguaià va ser «intervingut satisfactòriament» i «la seva evolució marcarà la seva disponibilitat». En canvi, Frenkie de Jong, que va patir una elongació en el soli de la cama esquerra té més nombres per viatjar a Aràbia Saudita. Una altra de les incògnites és saber quan podrà debutar Ferran Torres, el nou fitxatge blaugrana. Dimarts, va donar positiu per Covid-19 i encara no té l’alta mèdica després de la seva fractura al peu, però de moment no pot ser inscrit a La Lliga perquè el club ha de reduir la seva massa salarial. Amb la cessió de Coutinho a l’Aston Villa es va fer una passa perquè el de Foios pugui ser inscrit, tanmateix sembla que això encara no basta. El club també té pendent recuperar a Pedri, encara amb coronavirus, i a Memphis Depay, que juntament amb Ansu Fati, ja s’ha exercitat amb els seus companys en els darrers entrenaments. A més, Clément Lenglet i Samuel Umtiti s’estan recuperant de les seves indisposicions gàstriques que els van impedir ser en el partit de Copa al camp del Linares i no es descarta qe puguin jugar avui .

Abans de viatjar cap a terres saudites, així i tot, el conjunt blaugrana té una prova de foc al camp del Granada. Els dos equips arriben amb bona dinàmica al partit i suposarà un examen a l’escalada pels dos, amb la intenció d’allargar el seu moment. Els andalusos porten sis partits sense conèixer la derrota, mentre que els culers en porten quatre, de moment, la millor ratxa fins ara en aquesta temporada. El Barça ha millorat el seu joc i els resultats amb la direcció de Xavi i, si guanya al Granada, completaria la seva millora ratxa en aquesta lliga. A més, els permetés entrar en posicions de Champions si l’Atlètic no és capaç de guanyar diumenge al Vila-real. En els últims tres partits, el conjunt blaugrana ha sumat set dels nou punts possibles. Va superar a l’Elx en el Camp Nou (3-2), va guanyar al camp del Mallorca (0-1) i va empatar en la seva vista al Sevilla (0-1), completant un dels millors enfrontaments del curs.

Però els blaugrana no ho tindran fàcil. Al davant es trobaran a un Granada que porta sis jornades sense perdre i tres victòries a casa (2-1 contra l’Alabès, 4-1 al Mallorca i 2-1 davant l’Atètic). El conjunt andalús està entrenat per Robert Moreno, format al Barça i que va tenir a les seves ordres a l’actual tècnic del Barça, Xavi Hernández. De fet, el tècnic dels blanc-i-vermells va elogiar a l’entrandor de Terrassa: «És ideal per al Barça», explicava, perquè «ha viscut el Barça des de petit i té l’ADN del club».