Aquest 2022 acabat d’estrenar, el palamosí Jordi Condom fa 10 anys que viu i treballa a Bèlgica i l’aventura va per llarg. L’exjugador, entrenador i director esportiu del Palamós CF va fer les maletes l’any 2012 per encetar una nova trajectòria professional lluny de casa i Bèlgica, aquell primer destí, el va convèncer i allà segueix. Aquell ja llunyà any 2012, Condom va anar a parar al KAS Eupen. Primer i va arribar com a assistent de Bartolomé Márquez, tot i que posteriorment hi va fer d’entrenador i també de director esportiu.

Les arrels de Condom amb Bèlgica continuen ben fortes perquè en aquest inici d’any, el palamosí continuarà lligat al futbol d’aquest país, ja que ha signat com a director esportiu del Waasland-Beveren de la 1B Pro League. Els colors del nou club de Condom li resultaran molt familiars i estimats perquè la bufanda que lluïa el passat dimecres en la presentació a la seva nova llar coincideixen amb els del Degà: groc i blau. El nou director esportiu del Waasland-Beveren, havia treballat abans a altres tres clubs del país com l’Eupen, el Roeselare i el Seraing. Condom, de 52 anys, va obrir un petit parèntesi l’any 2019 quan va marxar al Qatar per fer de segon d’Heimir Hallgrímsson a les files de l’Al Arabi. Des del club belga expliquen que després d’una avaluació exhaustiva entre diferents candidats es van decantar per Jordi Condom, els «lleons» com així es coneixen als aficionats d’aquest club, confien en l’experiència que el palamosí té en el futbol belga. D’entre les tasques de Condom en el seu nou club hi haurà la importància d’estar pendent del mercat hivernal i retenir a l’actual tècnic Marc Schneider. L’equip és segon a la 1B Pro League amb 10 punts menys que el Westerlo. Aviat, el palamosí podria apropar-se cap a terres espanyoles, ja que el Waasland-Beveren té previst fer una estada el pròxim 10 de gener.