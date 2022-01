Amb pocs efectius és molt díficil. El Sarrià només tenia 10 jugadors per jugar a Ciudad Real, entre ells, Martí Arnau, que es recupera d’una lesió i no va jugar, i dos porters, amb Antonio Moreno que va actuar d’extrem uns instants. Els de Josep Espar van plantar cara, mentre van poder, però finalment van caure derrotats (30-24). Els gironins van començar bé (2-4), tanmateix a mesura que passaven els minuts, perdien les forces. Van arribar vius al descans (17-14), però un parcial de 6-0 tot just començar la segona meitat va acabar amb qualsevol opció del Sarrià.