La Tercera RFEF torna aquest cap de setmana amb objectius diferents per als equips gironins de la categoria. L’Olot i el Girona B pugnaran pel lideratge del grup una setmana més, vigilats de prop pel Peralada, mentre que el Figueres vol evitar caure en descens.

Els blanc-i-vermells reben la visita (12:00 h) d’un rival directe per l’ascens, l’Hospitalet, que després d’un inici dubitatiu s’ha enganxat a les posicions capdavanteres de la classificació. Els riberencs estan a quatre punts del filial gironí. Una victòria local asseguraria l’average directe, ja que l’equip d’Axel Vizuete es va imposar en el partit de la primera volta per dos gols a un a la Feixa Llarga. El partit podria significar el debut del central Marc Fuentes amb el Girona B. Pel que fa a les sortides, van abandonar Riudarenes el davanter Castroviejo i el carriler Maxi Villa.

Un altre que també pot debutar serà Jordi Xumetra amb l’Olot. L’empordanès, que torna al conjunt garrotxí d’on va marxar a l’estiu, és de moment l’única incorporació dels garrotxins en aquesta finestra de fitxatges. L’estrena podria ser el camp del Castelldefels (12:00 h), on Albert Carbó podrà comptar amb tota la plantilla amb l’excepció de Ferri López, baixa per Covid-19. Tot i la còmoda victòria al Municipal d’Olot, Carbó no es refia d’un Castelldefels a l’alça: «Serà diferent al partit de la primera volta. La UE Castelldefels va tenir un inici molt complicat i ara s’està posant a lloc. Compta amb jugadors experimentats i a casa està demostrant que és un equip fort. És un d’aquells camps complicats de la categoria, si aconseguim treure tres punts serà un cop de puny sobre la taula».

L’altre equip gironí en les posicions capdavanteres, el Peralada, que té un partit menys i està a només tres punts de Girona B i Olot, visita el camp de la Pobla de Mafumet (18:00 h). Serà un partit especial per Sergi Caballero, l’únic fitxatge dels xampanyers aquest mercat. Caballero jugava fins abans de les vacances de Nadal al filial del Nàstic, on va disputar un total de deu partits.

A la part baixa, el Figueres mirarà de revertir la seva situació a la classificació. Els blanc-i-blaus tenen un duel directe amb el Sants (18:05 h), primer equip en posicions de descens i un punt per sota de l’equip de Moisés Hurtado. El Figueres mirarà de trencar la mala ratxa a Vilatenim, on encara no ha aconseguit guanyar aquest curs. Hurtado tindrà un bon grapat de baixes: Urri, Blay, Maynau, Bastidas, Tarrenchs, Ivan Pérez i Bech. Per l’efrontament , els empordanesos recuperen a Dani Gómez, Torres i Timo.