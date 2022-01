No acaben de sortir les coses per al Garatge Plana Girona i Palafrugell en aquesta temporada a l’OK Lliga. Els dos equips gironins van tornar a perdre ahir en els seus respectius desplaçaments i tanquen la primera volta del campionat en una situació delicada. Els blanc-i-vermells són tercers per la cua i estan en zona de promoció de descens, havent sumat 8 punts amb 13 partits. En canvi, els blanc-i-negres són cuers amb només 6 punts, tot i que encara tenen un partit pendent contra l’Alcobendas.

El Garatge Plana Girona va caure golejat a la pista de l’Alcoi (6-0) i no va tenir opcions en cap moment de treure un resultat positiu. Al descans, ja perda per 4-0 i un dels entrenadors, Ramon Benito, havia vist la targeta vermella. En la segona meitat es va confirmar la derrota gironina. Per altra banda, el Palafrugell tampoc va tenir molt a dir en la seva visita a Igualada (4-2). Quan faltava un quart pel final perdia 4-0, però dos gols, obra de Ruiz i Canet, en les acaballes van donar esperances a uns blanc-i-negres que van reaccionar tard.